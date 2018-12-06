Ломаченко провів відкрите тренування перед боєм з Педрасою (відео)

Український чемпіон потренувався з дітьми.

Чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версією WBA українець Василь Ломаченко провів відрите тренування у Нью-Йорку перед об'єднавчим боєм проти чемпіона WBO пуерториканця Хосе Педраси.

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Українець спочатку дозволив дітям з публіки попрацювати на файтболі, після чого вже сам показав майстер-клас, а також пострибав на скакалці. Бою з тінню або роботи на лапах не було, зате Василь зробив спільне фото з усіма глядачами його тренування та провів автограф-сесію.

Нагадаємо, що вже 8 грудня українець битиметься з Педрасою в Нью-Йорку. Поєдинок буде об'єднуючим, в ньому будуть оскаржуватися пояс WBA, яким володіє Ломаченко, і пояс WBO, який належить Педрасі.