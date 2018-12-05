Гвоздик: якби не Усик і Ломаченко, то, цілком можливо, я б не став професіоналом

Новоспечений чемпіон після Олімпійських ігор-2012 планував взагалі зав'язувати з боксом і займатися чимось іншим.

Український боксер і чемпіона світу серед професіоналів за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик розповів про вплив на свою професійну кар'єру двох інших українських чемпіонів — Олександра Усика і Василя Ломаченка.

«У чому велика заслуга Усика і Ломаченко, так це в тому, що я в принципі став професійним боксером. Адже після Олімпійських Ігор планував взагалі зав'язувати з боксом і займатися чимось іншим», — сказав Він в інтерв'ю Obozrevatel.ua.

«Але хлопці виступили для мене прикладом, підписавши профі-контракти. І я теж подумав, чому б не спробувати? Так що, якщо б не Усик і Ломаченко, то, цілком можливо, я б не став професіоналом».

«Я перебуваю там, де мені комфортно, і неважливо — у тіні чи ні. Кому треба, ті знають мене. Хто не знає — той не знає. Звичайно, за досягненням і популярності я не можу змагатися з Усиком та Ломаченко. Але я перебуваю в своїй ніші і сприймаю це нормально», - додав Олександр.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Гвоздик нокаутував Адоніса Стівенсона в 11-му раунді і став новим чемпіоном світу в напівважкій вазі.