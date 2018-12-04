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Ломаченко побував на матчі НБА, де анонсували його бій

12:51, 04 грудня 2018
Бокс
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Ломаченко взяв участь у презентації свого титульного бою / isport.ua

Українець побував на матчі регулярного чемпіонату НБА " Нью-Йорк Нікс - Вашингтон Візардс, повідомляє iSport.

Під час одного з численних в баскетболі тайм-аутів на екрані показали анонс бою Ломаченко - Педраса, а потім камери "вихопили" на трибунах і самого українця. Окрім того, Ломаченко вийшов у центр баскетбольної площадки, щоб привітати американську публіку

Як повідомляв УНІАН, бій Ломаченко – Педраса відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку. На кону поєдинку стоятиме поясу WBA і WBO в легкій вазі.

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Теги: #бокс#Ломаченко наступний бій#Василь Ломаченко