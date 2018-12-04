Ломаченко побував на матчі НБА, де анонсували його бій

Титульний поєдинок українця анонсували на матчі Нью-Йорк Нікс - Вашингтон Візардс.

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі українець Василь Ломаченко відвідав матч НБА, під час якого прорекламували його бій.

Українець побував на матчі регулярного чемпіонату НБА " Нью-Йорк Нікс - Вашингтон Візардс, повідомляє iSport.

Під час одного з численних в баскетболі тайм-аутів на екрані показали анонс бою Ломаченко - Педраса, а потім камери "вихопили" на трибунах і самого українця. Окрім того, Ломаченко вийшов у центр баскетбольної площадки, щоб привітати американську публіку

Як повідомляв УНІАН, бій Ломаченко – Педраса відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку. На кону поєдинку стоятиме поясу WBA і WBO в легкій вазі.