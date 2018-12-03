Гвоздик шокований новиною про стан Стівенсона після нокауту

Канадський боксер був введений в штучну кому після поразки від Олександра Гвоздика.

Новоспечений чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик сподівається, що стан канадського боксера Адоніса Стівенсона покращиться.

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«Це, насправді, жах. Я сподіваюся, що він швидше видужає. Не знаю, що з ним сталося, тому що, в принципі, бачив його десь через 20 хвилин після бою і він виглядав досить нормально, незважаючи на те, що сидів на ношах. Якщо великі проблеми, то, дай Боже, щоб він швидше одужував і все було добре», - цитує українця Le Journal de Montreal.

Як повідомляв УНІАН, після нокауту у бою проти Гвоздика Стівенсон був терміново госпіталізований, після чого лікарі були змушені ввести канадця в штучну кому. Вранці понеділка промоутер боксера заявив, що стан Стівенсона стабілізувався.

Нагадаємо, Олександр Гвоздик здобув 16-ту перемогу на профі-ринзі і завоював пояс чемпіона світу.