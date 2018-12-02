Стівенсона ввели в стан штучної коми після бою з Гвоздиком

У Адоніса підозра на крововилив у мозок.

Канадський боксер Адоніс Стівенсон був поміщений в штучну кому у якості профілактичного заходу через можливий крововилив в мозок.

Він був у стабільному стані, повідомляє SportArena з посиланням на Journaldemontreal.

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Нагадаємо, що канадець Адоніс Стівенсон (29-1-2, 24 КО) опинився у реанімації після нокауту від українця Олександра Гвоздика. Про це повідомив промоутер канадського боксера, Івон Мішель.

Адоніс програв бій нокаутом українському боксеру в 11-му раунді. Це його друга поразка в кар'єрі і перша - з 2010 року. Стівенсон програв титул чемпіона світу WBC в напівважкій вазі, який перейшов до Олександра.