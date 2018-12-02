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Стівенсона ввели в стан штучної коми після бою з Гвоздиком

22:33, 02 грудня 2018
Бокс
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Стівенсон введений в стан кома після серії ударів Гвоздика / AP

Він був у стабільному стані, повідомляє SportArena з посиланням на Journaldemontreal.

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Нагадаємо, що канадець Адоніс Стівенсон (29-1-2, 24 КО) опинився у реанімації після нокауту від українця Олександра Гвоздика. Про це повідомив промоутер канадського боксера, Івон Мішель.

Адоніс програв бій нокаутом українському боксеру в 11-му раунді. Це його друга поразка в кар'єрі і перша - з 2010 року. Стівенсон програв титул чемпіона світу WBC в напівважкій вазі, який перейшов до Олександра.

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Теги: #бокс#Олександр Гвоздик#Гвоздик чемпіон світу з боксу