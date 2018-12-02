Канадський боксер Стівенсон знаходиться в критичному стані після бою з Гвоздиком

41-річний спортсмен знаходиться у відділенні інтенсивної терапії, його стан оцінюється як важкий.

У ніч на 2 грудня в Квебеку (Канада) відбувся вечір професійного боксу, головною подією якого став титульний поєдинок в напівважкій вазі канадця Адоніса Стівенсона з українцем Олександром Гвоздиком.

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Українець зумів нокаутувати Стівенсона в 11-му раунді і відібрав титул чемпіона світу за версією WBC. Канадець довго приходив до тями після важкої атаки Гвоздика. По завершенні бою він був не в змозі дати коментар журналістам і був відправлений до лікарні.

Згідно із заявою з лікувального закладу, 41-річний Стівенсон знаходиться в відділенні інтенсивної терапії, його стан оцінюється як важкий, повідомляє BoxingScene. Сім'я боксера утримується від коментарів і закликає всіх поважати право Адоніса і його близьких на приватне життя.