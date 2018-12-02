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Перемога Гвоздика над Стівенсоном: відео нокауту

09:48, 02 грудня 2018
Бокс
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Гвоздик нокаутував Стівенсона і став чемпіоном світу / Скріншот - Instagram, boxing_worldwide1

У мережі розходяться відео з двобою між українським боксером Алекандром Гвоздиком тв канадцем Адонісом Стівенсоном. Українець здобув перемогу нокаутом і став чемпіоном світу з боксу у напівважкій вазі за версією WBC.

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На відео з бою можна бачити, що Гвоздику вдалося затиснути суперника у кут рингу та провести потужну серію. Розв'язка двобою настала наприкінці 11-го раунду

Таким чином, Україна отримала четвертого чемпіона світу в боксі: Олександр Гвоздик приєднався до інших володарів цього титулу нашої країни - Олександру Усику, Василю Ломаченку та Артему Далакяну.

Стівенсон володів поясом чемпіона світу за версією WBC з 8 червня 2013 року.

В його кар'єрі це лише друга поразка у 32 поєдинках. Гвоздик, зі свого боку, переміг у всіх своїх 16 боях на професійному ринзі. У 13 випадках він переміг достроково.

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Теги: #бокс#Гвоздик