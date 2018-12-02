Гвоздик став чемпіоном світу з боксу, перемігши канадця Стівенсона яскравим нокаутом (відео)
У Квебеку (Канада) відбувся бій за звання чемпіона світу з боксу в напівважкій вазі (до 79,3 кілограмів) за версією WBC між українцем Олександром Гвоздиком і чинним володарем чемпіонського поясу канадцем Адонісом Стівенсоном.
Гвоздик здобув видовищну перемогу нокаутом в 11-му раунді і став новим чемпіоном світу.
Букмекери вважали 31-річного Гвоздика фаворитом в бою з 41-річним Стівенсоном. І тим не менше, поєдинок пройшов в досить рівній боротьбі. У 3-му раунді Гвоздик відправив суперника в нокдаун, який, тим не менш, рефері не зарахував. У так званих "середніх" раундах Стівенсон чітко діяв в обороні, і складно було віддати перевагу будь-якому з боксерів.
У 10-му раунді суперники активізувалися: спочатку Гвоздик ледь не потрапив в нокдаун - лише канати допомогли українцю утриматися на ногах після потужного удару канадця. Однак потім Олександр сам відповів кількома точними влучаннями в голову Стівенсона.
Розв'язка наступила в кінцівці 11-го раунду, коли Гвоздик пішов в атаку, затиснув суперника в кутку рингу і провів каскад ударів, від яких Стівенсон впав у глибокий нокаут.
Таким чином, Україна отримала четвертого чемпіона світу в боксі: Олександр Гвоздик приєднався до інших власників цього титулу з нашої країни - Олександра Усика, Василя Ломаченка і Артема Далакяна.
Cтівенсон володів поясом чемпіона світу за версією WBC з 8 червня 2013 року. У його кар'єрі це всього друга поразка в 32 поєдинках.
Гвоздик, зі свого боку, переміг у всіх своїх 16 боях на професійному рингу. У 13 випадках він переміг достроково.