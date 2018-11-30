Претендент на титул WBC Гвоздик: проти Стівенсона буде найважливіший бій у моїй кар'єрі

Гвоздик готувався до бою під керівництвом нового наставника — знаменитого американця Тедді Атласа, відомого по роботі з важкоатлетами Майклом Мурером і Шенноном Бріггсом.

Український боксер Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО) перед боєм з Адонісом Стівенсоном (29-1-1, 24 КО) за титул чемпіона WBC в напівважкій вазі прокоментував майбутній поєдинок.

«Це великий крок для мене. Безсумнівно, Стівенсон — дуже серйозний суперник. Це найважливіший бій у моїй кар'єрі, але я готовий. У мене була дуже хороша підготовка з одним з найкращих тренерів в історії», — визнав українець, повідомляє SportArena.

Гвоздик готувався до бою під керівництвом нового наставника — знаменитого американця Тедді Атласа, відомого по роботі з важкоатлетами Майклом Мурером і Шенноном Бріггсом. Гвоздик, який є тимчасовим чемпіоном, згадав, що в одному зі своїх боїв опинився в нокдауні проти Томмі Карпенсі, якого Стівенсон нокаутував у третьому раунді.

«Таке іноді буває в боксі. Я був недостатньо зосереджений і Карпенсі потрапив мені у підборіддя. У суботу такого не повинно статися».

Раніше повідомлялося, що Гвоздика в бою проти Стівенсона підтримає Олександр Усик.

Олександр Гвоздик битиметься з Адонісом Стівенсоном за титул чемпіона WBC в напівважкій вазі. Поєдинок відбудеться 1 грудня в Квебеку.