Срібний призер Олімпіади-2012 Берінчик проведе поєдинок за титул WBO International

Боксерське шоу компанії братів Кличків "K2 Promotions Ukraine" відбудеться в грудні.

22 грудня в ТРЦ "Термінал" (Бровари) відбудеться боксерське шоу компанії братів Кличків "K2 Promotions Ukraine".

Головною подією вечора в Броварах стане поєдинок Дениса Берінчика (9-0, 6 КО) за титул WBO International. Протистояти Денису буде Чемпіон Філіппін Росекі Крістобаль (15-2, 11 КО) на прізвисько "The Gentle Giant", повідомили УНІАН в прес-службі К2.

Срібний призер ОІ в Лондоні Денис Берінчик провів 9 поєдинків на профі-ринзі, здобув 9 перемог, 6 з яких нокаутом. На даний момент Денис посідає 11 сходинку рейтингу WBO. Відзначимо, що рік тому Денис вже зустрічався в ринзі з представником Філіппін - Алланом Валлеспіном. Перемога в тому поєдинку принесла йому перший трофей у професійній кар'єрі - титул WBO Oriental. У червні цього року Берінчик провів рейтинговий бій проти представника Колумбії Хосе Луїса Прієто, здобувши дострокову перемогу. У перервах між поєдинками боксер устиг взяти участь у популярному шоу "Танці з зірками" на каналі "1+1", дійшовши до 11 ефіру проекту.

Нинішньому супернику Берінчика 24 роки, мешкає та тренується на Філіппінах. За плечима Крістобаля 17 поєдинків, 15 перемог, 11 з яких він завершив нокаутом. Попередній бій провів у листопаді 2017 року проти співвітчизника Ромео Жакоселема. Крістобаль завершив поєдинок достроково, і став володарем титулу Чемпіона Філіппін У суперлегкій вазі. В активі Росекі також пояс Чемпіона Філіппін У легкій ваговій категорії. Практично всі бої філіппінець провів на батьківщині, за винятком двох поєдинків У Мексиці, на кону одного з яких стояв титул WBC Latino.

22 грудня усіх поціновувачів боксу чекає ще один титульний поєдинок - другий номер рейтингу WBO Олег Малиновський (23-0, 7 KO) проведе захист титулу Чемпіона Європи за версією WBO в напівлегкій вазі. Суперником Олега буде Чемпіон Італії Франческо Гранделлі (10-1-1, 2 КО). У попередньому поєдинку Олег зупинив колумбійця Уоллінгтона Оробіо у п'ятому раунді. 30-річний Малиновський провів 23 бої, одержав 23 перемоги, 7 з яких нокаутами. Супернику Малиновського Гранделлі 24 роки, боксує у стійці правші. В активі італійця 12 поєдинків, 10 перемог, 2 з яких дострокові. В березні цього року переміг представника Сербії Мілана Деліца за очками.

Також у ринг цього вечора вийдуть Чемпіон України в суперлегкій вазі Мішико Беселія, Макс Бурсак, Дмитро Митрофанов та інші.