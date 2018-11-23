Усик назвав ім'я свого нового тренера

Юрій Ткаченко тісно спілкується з Ломаченком-старшим і раніше тренував Берінчика.

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик заявив, що почав працювати з тренером Юрієм Ткаченком.

Читайте такожУсик зайняв 4-е місце рейтингу The Ring незалежно від вагової категорії

«Я почав співпрацювати з Юрієм Ткаченком. Я з цим тренером вже дуже давно знайомий — ми були в любителях в одній команді. Він тренував Дениса Берінчика. Плюс Ткаченко добре спілкується з Анатолієм Ломаченком. Анатолій Миколайович допомагав мені у всіх поєдинках — і проти Гассієва, і в поєдинку проти Тоні Беллью», - розповів Усик в інтерв'ю Youtube-каналу USYK17.

Нагадаємо, Олександр Усик здобув перемогу над британцем Тоні Беллью нокаутом у 8-му раунді і захистив титул чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBA, WBC, IBF, WBO і журналу Ring.