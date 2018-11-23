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Британець Беллью після поразки від Усика оголосив про завершення кар'єри

10:26, 23 листопада 2018
Бокс
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Тоні Беллью оголосив про завершення кар'єри / Reuters

Екс-чемпіон світу з боксу британець Тоні Беллью оголосив про завершення кар'єри. Беллью опублікував відео зі своїм зверненням в соціальних мережах.

"Прийшов час залишити ринг, дзвіночок продзвенів останній раз, і я хочу всім вам подякувати за підтримку, яку ви мені надавали впродовж всіх цих років. Але це ще не кінець моєї історії, тому залишайтеся в курсі подій, стежачи за моїм сайтом", - написав Беллью під відео.

За свою професійну кар'єру 35-річний Беллью провів 34 бої, здобувши в них 30 перемог (з них 20 нокаутом) при 1 нічиїй і 3 поразках.

Нагадаємо, що в своєму останньому бою, який відбувся 8 листопада 2018 року, Беллью програв нокаутом українцю Олександру Усику.

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Теги: #Тоні Беллью