Британець Беллью після поразки від Усика оголосив про завершення кар'єри

"Дзвіночок продзвенів останній раз", - написав екс-чемпіон світу у своєму зверненні.

Екс-чемпіон світу з боксу британець Тоні Беллью оголосив про завершення кар'єри. Беллью опублікував відео зі своїм зверненням в соціальних мережах.

"Прийшов час залишити ринг, дзвіночок продзвенів останній раз, і я хочу всім вам подякувати за підтримку, яку ви мені надавали впродовж всіх цих років. Але це ще не кінець моєї історії, тому залишайтеся в курсі подій, стежачи за моїм сайтом", - написав Беллью під відео.

It is time for me to finally leave the ring, the bell has rung for the final time and I want to thank you all for the support you have given me over the years, it is not the end of my story though so keep an eye on https://t.co/hsCbVmBcMc#bomberbellew#retirementpic.twitter.com/jDUdFZWiB5 — Tony Bellew (@TonyBellew) November 22, 2018

За свою професійну кар'єру 35-річний Беллью провів 34 бої, здобувши в них 30 перемог (з них 20 нокаутом) при 1 нічиїй і 3 поразках.

Нагадаємо, що в своєму останньому бою, який відбувся 8 листопада 2018 року, Беллью програв нокаутом українцю Олександру Усику.