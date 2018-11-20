Батько Макгрегора проведе бій з боксу у віці 59 років

Його суперником стане 24-річний радіоведучий, а всі кошти, виручені від поєдинку підуть на благодійність.

59-річний Тоні Макгрегор, батько екс-чемпіона UFC Конора Макгрегора, почав тренування з боксу для того, щоб провести поєдинок.

Його суперником стане 24-річний радіоведучий Йон Шиен, повідомляє Чемпіонат з посиланням на британську The Sun.

«Я вирішив, що хочу стати здоровим, коли наблизився до шостого десятиліття. Я шаную своє тіло, я знаю, коли мені не треба пити пиво. Але я не веду нічим не образливий спосіб життя. Я насолоджуюся прекрасними речами життя! У цей період я просто хочу стати здоровим. Ви бачите, як деякі чоловіки запускають себе, коли доходять до мого віку. І я не хочу, щоб це сталося зі мною.

Мій батько боксував на аматорському рівні, але я ніколи раніше цим не займався. Бойовий ген пропустив моє покоління», — сказав Тоні.

Всі виручені кошти від поєдинку Макгрегора і Шиена підуть на благодійність.

Його син Конор Макгрегор є знаменитим і титулованим бійцем UFC.