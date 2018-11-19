Усик зайняв 4-е місце рейтингу The Ring незалежно від вагової категорії

Лідером рейтингу, як і раніше є Василь Ломаченко.

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі (крузервейт) Олександр Усик зайняв 4-е місце рейтингу кращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією авторитетного американського журналу The Ring.

Після того, як українець нокаутував Беллью, він обігнав казахського боксера Геннадія Головкіна, який виступає в середній вазі, повідомляє iSport.

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На першій сходинці рейтингу, як і раніше знаходиться український чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко.

1. Василь Ломаченко

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Олександр Усик

5. Геннадій Головкін

6. Наойя Інуе

7. Майки Гарсія

8. Срисакет Сміття Рунгвисаи

9. Еррол Спенс

10. Донні Ньетес

Нагадаємо, раніше Усик обігнав футболіста Зінченка за кількістю передплатників в Instagram.