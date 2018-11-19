Абсолютний чемпіон світу Усик буде присутній на титульних боях Гвоздика і Ломаченка

Український чемпіон світу підтримає своїх друзів.

Менеджер регулярного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) Егіс Клімас повідомив про те, як боксер планує провести початок грудня.

Спочатку Усик разом з менеджером вирушать в Квебек Сіті, аби 1 грудня подивитися бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за звання чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі, повідомляє SportArena.

За тиждень, 8 грудня, вони відвідають бій Василя Ломаченка і Хосе Педраси в Нью-Йорку. На кону будуть стояти титули чемпіона світу за версією WBA і WBO в легкій вазі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Олександр Усик відстояв титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі (крузервейт), перемігши нокаутом у 8-му раунді британця Тоні Беллью.