Абсолютний чемпіон світу Усик буде присутній на титульних боях Гвоздика і Ломаченка
11:11, 19 листопада 2018Бокс
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Український чемпіон світу підтримає своїх друзів.
Усик після перемоги в бою за звання абсолютного чемпіона світу відвідає бої з участю своїх друзів / Reuters
Менеджер регулярного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) Егіс Клімас повідомив про те, як боксер планує провести початок грудня.
Спочатку Усик разом з менеджером вирушать в Квебек Сіті, аби 1 грудня подивитися бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за звання чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі, повідомляє SportArena.
За тиждень, 8 грудня, вони відвідають бій Василя Ломаченка і Хосе Педраси в Нью-Йорку. На кону будуть стояти титули чемпіона світу за версією WBA і WBO в легкій вазі.
Як повідомляв УНІАН, раніше Олександр Усик відстояв титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі (крузервейт), перемігши нокаутом у 8-му раунді британця Тоні Беллью.
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