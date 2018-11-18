Усик отримав «Кубок легенд» Федерації боксу України

Усик став першим володарем призу в історії українського боксу.

В рамках півфінальних поєдинків Чемпіонату України з боксу серед чоловіків, який в ці дні проходить в Харкові, пройшло нагородження першим в історії українського боксу «Кубок Легенд Федерації боксу України».

Його володарем заслужено став відповідно до здобутих результатів – Чемпіон світу з боксу 2011 року, Олімпійський Чемпіон 2012 року, а відтепер абсолютний Чемпіон світу з боксу серед професіоналів – Олександр Усик, повідомляє Федерація боксу України.

Нагороджували нашого прославленого боксера Голова наглядової Ради ФБУ, Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, президент Федерації боксу України Володимир Продивус та перший віце-президент ФБУ Дмитро Шенцев.

«Ще зовсім нещодавно у Харкові Проходив Чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків, а вже сьогодні ми знову у Харкові є свідками чергового свята спорту, свята боксу, Головного боксерського старту року – Чемпіонату України з боксу серед чоловіків. З чим я хотів би привітати усіх харків’ян, гостей цього чудового міста та, звичайно ж, спортсменів, тренерів та усіх причетних до організації людей, – зазначив президент ФБУ Володимир Продивус. – Дуже приємно, що сьогодні до Харкова завітав також і наш прославлений земляк, мій хороший друг Олександр Усик. І саме сьогодні ми хотіли б нагородити Олександра унікальним кубком, першим в історії «Кубком Легенд», який ми плануємо вручати нашим найкращим боксерам, які своїм прикладом надихають мільйон людей по всьому світу, популяризують бокс, прославляють українську школу боксу та нашу державу загалом на міжнародній арені. Вітаю в черговий раз Олександра Усика зі здобутими титулами на професійному ринзі та переконаний, що ми ще протягом багатьох років радітимемо його успіхам та й видатним перемогам багатьох українських боксерів на Чемпіонатах Європи, світу, Олімпійських іграх та професійних рингах. Відповідно у нас ще буде безліч приводів аби відзначати подібними нагородами наших Чемпіонів».

Голова Наглядової ради ФБУ відзначив, що свято спорту у Харкові проходить на найвищому рівні і дуже приємно, що такі видатні боксери як Олександр Усик знаходять час та можливість підтримувати своїх колишніх колег по Національній збірній в рамках подібних змагань.

«Те що ми тут стоїмо разом з легендою світового боксу, на мою думку одним з найкращих боксерів планети, – це є показником того, що бокс в нашій державі був, є і буде. Хочу подякувати президенту Федерації боксу України Володимиру Продивусу, а також, звичайно, сподвижнику боксу на Харківщині та загалом нашої держави Дмитру Шенцеву за їх активну позицію та намагання робити усе можливе для розбудови здорової та спортивної української нації, – зазначив Анатолій Матіос. – Ще зовсім нещодавно, о пів на другу ночі, уся Україна раділа перемозі Олексанра Усика в Англії, а вже сьогодні цей прославлений хлопчина тут разом з нами підтримує хлопців та надихає їм своїм прикладом. Честь і хвала тобі Сашко за це. Ця нагорода є абсолютно заслужена, адже саме завдяки таким українцям як Олександр Усик про Україну знать у всіх куточках планети. Слава Україні, Слава українському боксу!».

Перший віце-президент Федерації боксу України подякував Олександру Усику за те, що відвідав Чемпіонат України з боксу серед чоловіків у Харкові та запросив усіх харків`ян підтримати українських боксерів в рамках фінальних поєдинків Чемпіонату України.

«Приємно відмітити, що саме Харків називають абсолютно заслужено першою боксерською столицею нашої держави. В Харкові люблять бокс, а ми в свою чергу намагаємося робити усе для його популяризації та розвитку в нашому регіоні та Україні загалом, - зазначив перший віце-президент ФБУ Дмитро Шенцев. – Хотів би в свою чергу також привітати Олександра Усика з нещодавнім захистом Чемпіонських поясів та титулу абсолютного Чемпіона світу. Переконаний в тому, що перший в історії «Кубок легенд» по праву опинився саме у Олександра і вдвічі приємніше вручити його у моєму рідному місті. Також хочу подякувати усім харків’янам та гостям нашого міста, що протягом усіх днів ви активно підтримуєте наших боксерів. Запрошую усіх відвідати фінальні поєдинки, які відбудуться 18 листопада. Переконаний, що буде дійсно грандіозне свято спорту».

«Кубок Легенд» виконаний у вигляді боксерської рукавички, яка прикрашена сотнями каменів Swarovski.

В свою чергу Олександр Усик подякував Федерації боксу України за нагороду та відзначив, що його приїзд до міста Харків є знаковою та важливою подією, адже з чим містом у нашого Чемпіона пов’язано багато приємних спогадів з часів його виступів у складі Національної збірної України.

«Вітає місто Харків з цією чудовою спортивною подією – Чемпіонатом України з боксу серед чоловіків. Дуже приємно приїжджати в це місто. Я сам тут неодноразово виступав на різноманітних змаганнях і Харків пов'язаний у мене виключно з приємними спогадами, – сказав Олександр Усик. – Всі ті боксери, які виходять в ринг – саме вони є винуватцями цього свята. Саме завдяки ним ми маємо змогу збиратися разом та спостерігати за поєдинками самого високо рівня. Вони працюють в залах, тренуються… Тому давайте поаплодуємо саме їм та будемо їх підтримувати. Ну і звичайно вдячний за відзнаку!».