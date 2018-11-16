Усик збереже свої пояси у важкій вазі навіть при переході в супертяжі - промоутер (відео)

Олександр Усик не буде поспішати залишати свої пояси вакантними.

Промоутер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика, Олександр Красюк заявив, що навіть якщо українець вирішить піднятися в суперважку вагу, він не втратить свої титули.

"За кількома версіями Усик є суперчемпіоном, тому у нього буде 18 місяців, щоб провести обов'язковий захист. Це значить, якщо він приймає рішення битися в іншій ваговій категорії, пояси будуть за ним залишатися. Ми не будемо поспішати позбуватися поясів", - сказав Красюк в інтерв'ю VideoBoxing.

При цьому він підкреслив, що на даний момент команду Усика цікавить суперважкий дивізіон, де потенційним суперником є британський супертяж Ділліан Уайт. Однак, перш ніж зосередитися на Усику, Уайт повинен перемогти Дерека Чісору. Цей бій відбудеться 22 грудня в Лондоні.

Єдиний, хто може втримати Усика в крузервейті, - це американець Андре Уорд, який, втім, вже заявляв про завершення кар'єри в боксі.

Нагадаємо, що 10 листопада Олександр Усик нокаутував Тоні Беллью і захистив звання абсолютного чемпіона світу.