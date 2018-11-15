Усик і Шевченко погуляли на відкритті бару Володимира Кличка в Києві (фото)

Зірки українського спорту побували на світському заході.

Легендарний український боксер Володимир Кличко успішно реалізовує себе поза спортом. Спільно зі своїм бізнес-партнером він відкрив ресторан-бар на даху свого київського готелю 11 Mirrors.

На вечірці з нагоди відкриття були помічені чимало знаменитих українських спортсменів - головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик, екс-воротар київського «Динамо» Олександр Шовковський разом зі своєю дівчиною і президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, повідомляє Xsport.