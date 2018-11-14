Усик - Беллью: що відбувалося за лаштунками бою (відео)

Автори Youtube-каналу "Великий Куш" слідували за українським чемпіоном світу по п'ятах.

У вболівальників з'явилася можливість побачити все, що відбувалося навколо бою між Олександром Усиком і британцем Тоні Беллью завдяки авторам Youtube-каналу "Великий Куш".

Зокрема, глядачі можуть спостерігати за емоціями Усика і його суперника до, під час і після бою, а також можуть стати свідками візиту українського боксера на футбольний поєдинок між "Манчестер Сіті" і "Манчестер Юнайтед", після якого він також побував у роздягальні чемпіонів Англії.

Як повідомляв УНІАН, українець Олександр Усик здобув яскраву перемогу нокаутом над Тоні Беллью у восьмому раунді, підтвердивши статус абсолютного чемпіона світу.