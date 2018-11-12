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Як Усика зустрічали після перемоги над Беллью (фоторепортаж)

17:09, 12 листопада 2018
Бокс
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Усик повернувся в Київ після перемоги над Беллью / УНІАН

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У понеділок шанувальники українського чемпіона змогли на власні очі побачити свого улюбленця, а найбільш спритні - потиснути руку чемпіону в аеропорту Бориспіль. Олександр Усик повернувся додому.

Як повідомляв УНІАН, в Манчестері відбувся бій за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі, в якому Олександр Усик відстояв всі титули за чотирма найпрестижнішими версіями в світовому боксі

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Новина в сюжеті: Бій Усик - Беллью
Теги: #Усик абсолютний чемпіон світу#Усик проти Белью