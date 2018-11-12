Абсолютний чемпіон світу з боксу Усик повернувся до Києва з Манчестера

В аеропорту Бориспіль чемпіон дав імпровізовану прес-конференцію.

У київському аеропорту Бориспіль зустріли абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика з Манчестера, де в минулі вихідні українець здобув ефектну перемогу над Тоні Беллью.

Окрім шанувальників нашого боксера, які спеціально приїхали привітати тріумфатора, в аеропорту зібралося багато представників ЗМІ. З останніми Усик провів невелику прес-конференцію, повідомляє iSport.

Про свої емоції після бою і про те, що сказав йому Володимир Кличко після перемоги над Тоні Белл.

"Я виконував завдання, яке ставили переді мною в кутку, після 4 або 5 раунду почав піднімати темп. Вже, коли бій закінчився, я дізнався про записки, але ми на них не розраховували, якщо чесно. Дуже хороший поєдинок вийшов, видовищний. Вова Кличко подзвонив і сказав мені: "Жирна кінцівка – це круто, вітаю, чемп".

Хотілося покомизитися, але добре, що стримався", – сказав Усик.

Про емоції від прийому і британських шанувальників.

"Я наступного день пішов на футбол і був упевнений, що спокійно подивлюся матч. Але так не вийшло, я тільки зайшов, зі мною відразу почали фотографуватися, потім ще коли виходив знову. І навіть сьогодні о 4 ранку, коли ми вилітали йшла велика компанія і вони впізнали нас, почали розмовляти. Британці по-іншому розуміють бокс. Нам таксист розповів про бокс більше, ніж я можу розповісти. Вони цікавляться цим, це частина їхнього життя. Вони знають бокс не поверхово, а поглиблено. Вони дивляться бій і вболівають за бокс", – додав український чемпіон.

Про перспективи:

«Протягом трохи більше року в мене був божевільний графік, в боях, у підготовці. Після перемоги над Белл я сидів у роздягальні і думав, Слава Богу, що все добре закінчилося. На даний момент не треба робити поспішні висновки. Поки не розмовляли обширно з промоутерами на цю тему. Подивимося бій, порадіємо, запишемо помилки. Потім зберемося з командою обміркуємо наші подальші кроки.

Відпочинок? Навіщо відпочивати? Я не втомився», - заявив Усик.

Також наш боксер прокоментував виклик на бій від британця Ділліана Уайта.

«Не знав про це, вперше чую, що він мені кинув виклик. Нічого не читаю з новин, бо мене занадто багато стало. Мені хочеться тиші, хочу сховатися, посидіти, помовчати, побути вдома з дітьми, нікуди не виходити, ходити по кімнаті і посміхатися», - сказав Усик.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з суботи на неділю Олександр Усик захистив титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі - крузервейт - перемігши в бою проти британця Тоні Белл.