Усик відвідав роздягальню Манчестер Сіті після матчу з МЮ (відео)

Український боксер привітав «городян» з перемогою в манкуніанському дербі

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик привітав гравців «Манчестер Сіті» після перемоги над «Манчестер Юнайтед» (3:1) у 12-му турі англійської Прем'єр-ліги.

Усик відвідав роздягальню «Манчестер Сіті», повідомляє Sport.ua.

Боксер сфотографувався з футболістами, в тому числі і зі своїм співвітчизником, українцем Олександром Зінченком, а також з наставником «городян» знаменитим іспанським фахівцем Хосепом Гвардіолою.

Гра відбулася наступного дня після бою в Манчестері, в якому Усик нокаутував британського боксера Тоні Беллью.