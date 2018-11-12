Усик відвідав роздягальню Манчестер Сіті після матчу з МЮ (відео)
13:00, 12 листопада 2018Бокс
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Український боксер привітав «городян» з перемогою в манкуніанському дербі
Усик побував на футбольному матчі Манчестер Сіті та Юнайтед після перемоги в бою за звання абсолютного чемпіона світу / Reuters
Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик привітав гравців «Манчестер Сіті» після перемоги над «Манчестер Юнайтед» (3:1) у 12-му турі англійської Прем'єр-ліги.
Усик відвідав роздягальню «Манчестер Сіті», повідомляє Sport.ua.
Боксер сфотографувався з футболістами, в тому числі і зі своїм співвітчизником, українцем Олександром Зінченком, а також з наставником «городян» знаменитим іспанським фахівцем Хосепом Гвардіолою.
Гра відбулася наступного дня після бою в Манчестері, в якому Усик нокаутував британського боксера Тоні Беллью.
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