Усик записав звернення після перемоги над Беллью (відео)

У своєму зверненні Усик подякував усім за підтримку.

Український боксер Олександр Усик подякував уболівальникам за теплі слова на свою адресу після бою з британцем Тоні Белью.

"Дорогі друзі, дякую всім за підтримку. Черговий бій позаду. У нас все слава Богу. Перемога за нами. Скоро наступні бої, стежте за моєю командою. Всім добра", - заявив Усик у своєму відеозверненні в Instagram.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 11 листопада український боксер Олександр Усик провів у Манчестері бій за титул абсолютного чемпіона світу, де захищав всі чотири пояси за найпрестижнішими версіями у світовому боксі.

Українець виграв важкий бій, у 8-му раунді відправивши суперника Тоні Белл в нокаут. До цього бій проходив в семи рівних і конкурентних раундах.