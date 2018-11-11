Усик обійшов Ломаченко і увірвався в трійку кращих боксерів світу BoxRec

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) зробив значний стрибок в незалежному комп'ютерному рейтингу порталу BoxRec.

Після того, як Олександр Усик у Манчестері у видовищному бою нокаутував Тоні Беллью (30-3-1, 20 КО) і вперше захистив п'ять чемпіонських поясів у важкій вазі, українець значно додав у рейтингу.

Перемога над статусним суперником принесла Усику 135 очок у рейтингу BoxRec, що дозволило Олександру піднятися з восьмої позиції на третю, повідомляє UA-Football.

Позаду Усика опинилися такі відомі боксери як Срісакет Рунгвісаі, Луїс Нері, Геннадій Головкін і українець Василь Ломаченко, який володіє титулом WBA у легкій вазі.

Десятка кращих боксерів світу в рейтингу BoxRec:

1. Теренс Кроуфорд (США) – 1090 очок

2. Сауль Альварес (Мексика) – 1041

3. Олександр Усик (Україна) – 825

4. Геннадій Головкін (Казахстан) – 814

5. Василь Ломаченко (Україна) – 808

6. Луїс Нері (Мексика) – 792

7. Срісакет Рунгвісаі (Таїланд) – 752

8. Мігель Берчельт (Мексика) – 730

9. Ентоні Джошуа (Великобританія) – 682

10. Лео Санта Круз (Мексика) – 672