Усик обійшов Ломаченко і увірвався в трійку кращих боксерів світу BoxRec
Після того, як Олександр Усик у Манчестері у видовищному бою нокаутував Тоні Беллью (30-3-1, 20 КО) і вперше захистив п'ять чемпіонських поясів у важкій вазі, українець значно додав у рейтингу.
Перемога над статусним суперником принесла Усику 135 очок у рейтингу BoxRec, що дозволило Олександру піднятися з восьмої позиції на третю, повідомляє UA-Football.
Позаду Усика опинилися такі відомі боксери як Срісакет Рунгвісаі, Луїс Нері, Геннадій Головкін і українець Василь Ломаченко, який володіє титулом WBA у легкій вазі.
Десятка кращих боксерів світу в рейтингу BoxRec:
1. Теренс Кроуфорд (США) – 1090 очок
2. Сауль Альварес (Мексика) – 1041
3. Олександр Усик (Україна) – 825
4. Геннадій Головкін (Казахстан) – 814
5. Василь Ломаченко (Україна) – 808
6. Луїс Нері (Мексика) – 792
7. Срісакет Рунгвісаі (Таїланд) – 752
8. Мігель Берчельт (Мексика) – 730
9. Ентоні Джошуа (Великобританія) – 682
10. Лео Санта Круз (Мексика) – 672