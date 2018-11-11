Беллью після бою з Усиком оголосив про завершення кар'єри

Британський боксер назвав Усика найкращим з тих, з ким йому доводилося битися на рингу.

Британець Тоні Беллью оголосив про завершення професійної боксерської кар'єри після поразки від Олександра Усика.

"Це, безумовно, кінець.

Я боксер світового рівня, але є різниця між світовим рівнем і елітним рівнем. Всі, хто зустрінуться з ним зіткнуться з великими проблемами. Тільки найкращі і найбільші знайдуть шлях побити його.

Я намагався показати себе з найкращої сторони. Усик – винятковий боксер, він великий чемпіон, один з найкращих в P4P, він фантастичний. Мені немає виправдань, він дивовижний боєць.

Усик – найкращий чоловік, з яким я ділив ринг. Олександр, я бажаю тобі тільки найкращого. Ти – великий чемпіон.

Я намагався дістати його. Він зробив все, я боксував так добре, як тільки міг. Він був краще за мене. Усик – розумний, сильний. Кожен, хто з ним зустрінеться в рингу, буде мати багато проблем. Тільки найкращі та великі зможуть знайти спосіб перемогти його", – цитує Белл iSport, з посиланням на Sky Sports.

Нагадаємо, Тоні Белл провів на професійному рингу 34 поєдинки, в яких 30 разів був сильніше своїх суперників, 3 рази поступався і ще 1 раз зводив бій внічию. Британець також володів поясом чемпіона світу за версією WBC (2016-2017).

Напередодні Беллью програв українцеві Олександру Усику в бою за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі (крузервейті).