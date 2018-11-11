Перемога українця Усика над британцем Белью: відео бою
09:44, 11 листопада 2018Бокс
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Поєдинок був напруженим, але закінчився нокаутом британця у 8 раунді.
Усик відправив Белью в нокаут у 8-му раунді / Reuters
Напередодні в Манчестері (Англія) відбувся бій за титул абсолютного чемпіона світу з боксу у важкій ваговій категорії, де українець Олександр Усик відстояв свої пояси в бою з Тоні Белью з Великобританії.
Бій був дуже напруженим, але закінчився нокаутом британця у 8-му раунді.
Таким чином, Усик захистив всі пояси за чотирма найпрестижнішими версіями в світі боксу - WBC, WBA, IBF, WBO та журналу The Ring.
УНІАН провів онлайн-трансляцію бою, за якою можна простежити за ходом поєдинку.
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