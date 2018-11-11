Усик перейде в суперважку вагу після невеликої паузи: потрібно побути з родиною

Український боксер озвучив свої плани на найближче майбутнє.

Абсолютний чемпіон світу з боксу українець Олександр Усик поділився своїми планами на майбутнє відразу після бою в Манчестері, в інтерв'ю прямо на рингу "Манчестер Стедіум".

У мене був дуже важкий рік і зараз я відчуваю велику втому. Потрібно добре відпочити, побути з сім'єю, провести час з рідними, близькими, друзями. А тпотом вже будувати плани на майбутнє", -сказав Усик.

Він також підтвердив, що перейде в суперважку вагу і буде боротися за титул абсолютного чемпіона світу вже в новій категорії: "Так, звичайно, я перейду в суперважку вагу. Титул абсолютного чемпіона світу? Звичайно я ставлю собі таку мету. Зрозумійте, людина зобов'язана постійно ставити перед собою нові цілі. Якщо цілей немає - людина трухне, вмирає. Я буду битися, йти далі вгору по сходах і моя кар'єрна мета - титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі".

А коментуючи сьогоднішній бій проти Беллью Усик зазначив: "Відмінний бій, конкурентний, рівний. Я чекав, що він вийде важким, у мене не було ніяких ілюзій, я знав що супернику нічого втрачати, він у кроці від всіх титулів чемпіона світу, за всіма версіями відразу. Бій вийшов дуже хороший і я неймовірно щасливий, що його виграв".

Як повідомляв УНІАН, у ніч на неділю українець Олександр Усик здобув перемогу над британцем Тонні Беллью й відстояв звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.