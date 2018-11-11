Усик переміг Беллью нокаутом і захистив титул абсолютного чемпіона світу

Бій завершився нокаутом у 8-му раунді.

У Манчестері завершився бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу, в якому українець Олександр Усик захищав титули в бою з британцем Тоні Беллью.

Бій завершився нокаутом британця у 8-му раунді.

Поєдинок вийшов дуже напруженим і протягом 7 раундів проходив у рівній і напруженій боротьбі, Беллью і Усик обмінювалися сильними ударами. При цьому українець спокійно витримував удари опонента, який провів ряд боїв у суперважкій вазі.

Доля бою вирішилася у 8-му раунді, коли Усику вдалася "двійка" на самому початку 3-хвилинки, а в середині раунду українець вже буквально побив суперника, відправивши того на канвас.

УНІАН провів онлайн-трансляцію бою, за якою можна простежити за ходом поєдинка.

Таким чином, Усик захистив всі пояси за чотирма найпрестижнішими версіями в світі боксу - WBC, WBA, IBF, WBO та журналу The Ring.