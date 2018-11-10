Український боксер Митрофанов звів внічию поєдинок в андеркарті бою Усик - Беллью

Митрофанов потрапив у нокдаун у першому раунді.

Український боксер середньої ваги Дмитро Митрофанов вперше на профірингу не зумів виграти.

Його бій проти голландця Джино Кантерса в андеркарді поєдинку Усик – Беллью завершився внічию, повідомляє iSport.

Вже на перших секундах поєдинку Дмитро пропустив у розміні аперкот і впав на коліна - рефері відрахував нокдаун. Українець швидко відновився і бій прийняв двосічний характер. В результаті бій проходив на ближній дистанції і більше скидався на рубку, з якої багато пропускали обидва.

У результаті суддя (в Англії на боях андеркарда долю поєдинку визначає один рефері) нікому не віддав перемогу – 38:38.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Усик - Беллью очікується опівночі за київським часом.

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