Український боксер Митрофанов звів внічию поєдинок в андеркарті бою Усик - Беллью
23:03, 10 листопада 2018Бокс
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Митрофанов потрапив у нокдаун у першому раунді.
Митрофанов звів внічию бій в андеркарті поєдинку Усика / iSport.ua
Український боксер середньої ваги Дмитро Митрофанов вперше на профірингу не зумів виграти.
Його бій проти голландця Джино Кантерса в андеркарді поєдинку Усик – Беллью завершився внічию, повідомляє iSport.
Вже на перших секундах поєдинку Дмитро пропустив у розміні аперкот і впав на коліна - рефері відрахував нокдаун. Українець швидко відновився і бій прийняв двосічний характер. В результаті бій проходив на ближній дистанції і більше скидався на рубку, з якої багато пропускали обидва.
У результаті суддя (в Англії на боях андеркарда долю поєдинку визначає один рефері) нікому не віддав перемогу – 38:38.
Як повідомляв УНІАН, поєдинок Усик - Беллью очікується опівночі за київським часом.
На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція бою.
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