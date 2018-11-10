Пояси над ліжком і диван з сіна - Усик показав свій будинок (відео)

Не монах, але і не розкіш суперзірки.

Кілька днів тому телеканал Sky Sports випустив документальний фільм Oleksandr Usyk: Undisputed (Олександр Усик: Незаперечний). Українець пустив британських журналістів до себе в будинок, який виглядає зовсім не так, як особняки у мультимільйонерів.

Ікони, знаючи Усика, нікого не дивують. А ось чотири пояси розташовані прямо над ліжком в його кімнаті. Там він також зберігає і масивний Трофей Мохаммеда Алі, повідомляє SportArena.

«Мій батько, Царство йому небесне, говорив, що у мене вийде боксувати. Я, кажу чесно, йому не вірив, але вирішив спробувати».

«Талант — це 1% від того, що ми робимо. Все інше — це плідна праця й обмеження себе в багатьох речах. Ми просто працювали з тренером, з його сином. І донині я знаю, що якщо ти не будеш виконувати досить багато роботи, то в тебе нічого не вийде».

Журналісти запитали, що Усик відчув, коли стояв на подіумі з золотою медаллю Олімпіади в Лондоні-2012.

«У мене трохи трясло тіло, надмірне потовиділення було. Я був настільки ослаблено щасливий — це була винагорода за всі чотири роки, які я йшов до цієї золотої медалі, про яку я думав. Коли тренувався — я думав про неї. Коли біг — я думав про неї. Коли плив — думав про неї. Коли медаль на шиї, то відчув навіть легкий розпач: начебто все закінчилося — і що ж далі?»

«Я дивився обидва поєдинки (Тоні Беллью проти Девіда Хея). У першому поєдинку я реально був за Тоні, я не очікував, що саме так буде (Беллью виграв технічним нокаутом в 11-му раунді), тому що всі котирування були проти нього. А перед другим поєдинком я відразу сказав, що Тоні виграє (бій був зупинений у п'ятому раунді)».

«Беллью занадто багато розмовляє. Він думає, що грає у свою гру. Але ця гра — за моїми правилами».

«Джошуа — боксер досить навчений. Без будь-яких дивацтв».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Манчестері відбудеться бій між Олександром Усіком і Тоні Беллью. Наш сайт проведе онлайн-трансляцію поєдинку.