Бій Усик-Беллью: все, що відомо про поєдинок, і прогнози букмекерів

УНІАН зібрав усю інформацію про поєдинок українця Олександра Усика проти британця Тоні Беллью: прогнози експертів і букмекерів, коли і де дивитися бій і заяви спортсменів.

Завтра, 10 листопада, в британському Манчестері відбудеться довгоочікуваний матч між абсолютним чемпіоном світу українцем Олександром Усиком і британцем Тоні Белью.

Факти про поєдинок Усик-Белью

Поєдинок між Усиком та Белью відбудеться в англійському місті Манчестер на одній з найбільших арен світу і Європи Manchester Arena, що вміщає в себе 21 тисячу глядачів. При цьому 20 тисяч квитків уже продані.

Вартість квитків на бій Усик-Белью коливається від 40 до 800 фунтів стерлінгів. Найдешевші були розкуплені за лічені години після старту продажів і зараз продаються на спеціалізованих сервісах перепродажу квитків за завищеною у кілька разів ціною.

Оцінювати бій буде співвітчизник Белью - Террі О'Коннор.

В андеркарті поєдинку Усик-Белью відбудеться бій українського боксера Дмитра Митрофанова з голландцем Джино Кантерсом.

Бій розпочнеться приблизно о 00.00 за київським часом.

Сьогодні ж відбулося офіційне фінальне зважування перед поєдинком. За його результатами український спортсмен виявився легшим за свого британського опонента. Усик показав на вагах 89,811 кг, Белью – 90,265 кг.

Бій Усик-Белью: що стоїть на кону

Олександр Усик і Тоні Белью поборються за всі чотири основних титули чемпіона світу, які належать українському боксерові. Переможець отримає пояси за версіями WBC, WBA, IBF і WBO.

Заяви Усика і Білью перед боєм

Англійський боксер Тоні Белью заявив, що бій проти Олександра Усика може стати останнім у його кар'єрі. Він назвав поєдинок ризикованим, проте у разі перемоги і отримання всіх чотирьох поясів настане вдалий момент для завершення кар'єри.

«Я – дурень, раз погодився знову піти на такий ризиковий бій. Я одружився на дівчині моєї мрії. І вона не в захваті від того, що я знову вийду на ринг. Цей бій повинен бути останнім. І я чесно хочу сказати, що він буде останнім. Але буде багато привабливих пропозицій, коли у мене на руках буде чотири чемпіонські пояси. Я дійсно так вважаю. Коли у мене на руках чотири пояси, ніхто більше не скаже, що я — андердог. І знаєте що? Мені здається, саме в такий момент краще всього піти зі спорту. Але це я зараз так кажу. А між зараз і тоді багато чого відбудеться», - заявив Белью.

Українець Олександр Усик, у свою чергу, заявив, що Белью є найсильнішим суперником за його кар'єру. За його словами має вийти «неймовірно красивий поєдинок».

«Белью дуже небезпечний хлопець. Зростом як я, вагою як я. Дуже злий. На даний момент це найсильніший мій опонент. Я зі свого боку буду боксувати – робити те, що я люблю. Найголовніше, що і з боку Тоні, і з мого боку є бажання проявити себе. Так що вийде неймовірно красивий поєдинок», - сказав Усик.

Ставки букмекерів на бій Усик-Беллью

Згідно з прогнозами букмекерів, українець Олександр Усик зможе відстояти свої титули у поєдинку проти Тоні Беллью.

Згідно з даними букмекерського сервісу PariMatch, коефіцієнт на перемогу українця становить 1,13. Перемога Беллью – 6,50. Коефіцієнт на те, що боксери зіграють в нічию – 26.

При цьому букмекери дають непогані шанси на дострокову перемогу Усика – коефіцієнт 1,95 при тих же 6,50 на дострокову перемогу Беллью.

Крім того, букмекери не вірять і в можливість перемоги за очками британця – коефіцієнт 15,0 при 2,4 на перемогу за очками Усика.

Оцінки експертів бою Усик-Беллью

Багато українських експертів підтримують прогнози букмекерів і вважають, що Усику вдасться отримати перемогу в бою проти Беллью.

Так, президент Національної ліги професійного боксу України Михайло Зав'яловал заявив, що, незважаючи на те, що Беллью досяг великих успіхів у боксі, українського богатиря йому здолати не вдасться.

«Я вважаю, що він (Беллью – УНІАН) не представляє особливої небезпеки для Саші Усика. Мені здається, що перші раунди Беллью буде йти вперед, буде викидати багато ударів... У багатьох боях йому вдавалося потрапляти цими ударами, а оскільки він природжений нокаутер – боксери падали і програвали.

Але, на мій погляд, технічно настільки вищий Усик, що він дасть йому перші раунди вимахатися, а потім у своїй манері переграє, переб'є, а особливо часто буде проходити його лівий прямий. Думаю, що в сьомому, восьмому чи дев'ятому раунді бій буде зупинений – Сашко Усик виграє технічним нокаутом», - прогнозує Зав'яловал.

Промоутер Усика Олександр Карасюк заявив, що бій з Беллью не буде простим для українського спортсмена.

«Експерти вважають, що у Беллью немає шансів на перемогу, але він не раз доводив, що бути аутсайдером не означає бути переможеним. Цей бій не стане прогулянкою для Усика. Бій з Усиком стане головним у кар'єрі Беллью, йому нема чого втрачати, і це робить його вкрай небезпечним», - сказав Карасюк.

При цьому колишній чемпіон світу в другій середній вазі, а нині експерт авторитетного інтернет-порталу Sky Sports Карл Фроч вважає, що британець може і зовсім нокаутувати Усика. Колишній боксер вірить у те, що екс-чемпіон WBC знаходиться на піку своїх фізичних можливостей завдяки тренувальному табору, проведеному під керівництвом тренера Девіда Коудвэла. За словами Фроча, секретною зброєю його співвітчизника в цьому бою може стати лівий хук.

«Якщо Беллью проб'є лівий хук, Усик точно опиниться в нокауті. Я точно це знаю, Тоні дуже сильний ударник», - цитує Форча X Sport.

Коли й де дивитися матч Усик-Беллью

Супер-поєдинок Усика з Беллью транслюватиме в прямому ефірі телеканал Інтер. Приблизний час початку бою - 00.00 за Києвом.

Також бій можна буде побачити в мережі кінотеатрів MULTIPLEX. В кінотеатрах перед прямою трансляцією поєдинку глядачі зможуть насолодитися фільмом «Абсолютний чемпіон» - це фільм-біографія про шлях до чемпіонства Олександра Усика. Початок сеансів (з урахуванням фільму) - о 23.00.

УНІАН також проведе текстову трансляцію бою Усик - Беллью.

Раніше УНІАН давав список кінотеатрів, в яких можна буде подивитися бій.