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Бій Усик-Беллью: все, що відомо про поєдинок, і прогнози букмекерів

19:43, 09 листопада 2018
Бокс
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10 листопада відбудеться поєдинок Олександра Усика проти Тоні Белью / фото facebook.com/akrassyuk

Завтра, 10 листопада, в британському Манчестері відбудеться довгоочікуваний матч між абсолютним чемпіоном світу українцем Олександром Усиком і британцем Тоні Белью.

Факти про поєдинок Усик-Белью

Поєдинок між Усиком та Белью відбудеться в англійському місті Манчестер на одній з найбільших арен світу і Європи Manchester Arena, що вміщає в себе 21 тисячу глядачів. При цьому 20 тисяч квитків уже продані.

Вартість квитків на бій Усик-Белью коливається від 40 до 800 фунтів стерлінгів. Найдешевші були розкуплені за лічені години після старту продажів і зараз продаються на спеціалізованих сервісах перепродажу квитків за завищеною у кілька разів ціною.

Оцінювати бій буде співвітчизник Белью - Террі О'Коннор.

В андеркарті поєдинку Усик-Белью відбудеться бій українського боксера Дмитра Митрофанова з голландцем Джино Кантерсом.

Бій розпочнеться приблизно о 00.00 за київським часом.

Сьогодні ж відбулося офіційне фінальне зважування перед поєдинком. За його результатами український спортсмен виявився легшим за свого британського опонента. Усик показав на вагах 89,811 кг, Белью – 90,265 кг.

Бій Усик-Белью: що стоїть на кону

Олександр Усик і Тоні Белью поборються за всі чотири основних титули чемпіона світу, які належать українському боксерові. Переможець отримає пояси за версіями WBC, WBA, IBF і WBO.

Заяви Усика і Білью перед боєм

Англійський боксер Тоні Белью заявив, що бій проти Олександра Усика може стати останнім у його кар'єрі. Він назвав поєдинок ризикованим, проте у разі перемоги і отримання всіх чотирьох поясів настане вдалий момент для завершення кар'єри.

Тоні Белью / Action Images

«Я – дурень, раз погодився знову піти на такий ризиковий бій. Я одружився на дівчині моєї мрії. І вона не в захваті від того, що я знову вийду на ринг. Цей бій повинен бути останнім. І я чесно хочу сказати, що він буде останнім. Але буде багато привабливих пропозицій, коли у мене на руках буде чотири чемпіонські пояси. Я дійсно так вважаю. Коли у мене на руках чотири пояси, ніхто більше не скаже, що я — андердог. І знаєте що? Мені здається, саме в такий момент краще всього піти зі спорту. Але це я зараз так кажу. А між зараз і тоді багато чого відбудеться», - заявив Белью.

Українець Олександр Усик, у свою чергу, заявив, що Белью є найсильнішим суперником за його кар'єру. За його словами має вийти «неймовірно красивий поєдинок».

Олександр Усик/ фото К2

«Белью дуже небезпечний хлопець. Зростом як я, вагою як я. Дуже злий. На даний момент це найсильніший мій опонент. Я зі свого боку буду боксувати – робити те, що я люблю. Найголовніше, що і з боку Тоні, і з мого боку є бажання проявити себе. Так що вийде неймовірно красивий поєдинок», - сказав Усик.

Ставки букмекерів на бій Усик-Беллью

Згідно з прогнозами букмекерів, українець Олександр Усик зможе відстояти свої титули у поєдинку проти Тоні Беллью.

Згідно з даними букмекерського сервісу PariMatch, коефіцієнт на перемогу українця становить 1,13. Перемога Беллью – 6,50. Коефіцієнт на те, що боксери зіграють в нічию – 26.

При цьому букмекери дають непогані шанси на дострокову перемогу Усика – коефіцієнт 1,95 при тих же 6,50 на дострокову перемогу Беллью.

Крім того, букмекери не вірять і в можливість перемоги за очками британця – коефіцієнт 15,0 при 2,4 на перемогу за очками Усика.

Оцінки експертів бою Усик-Беллью

Багато українських експертів підтримують прогнози букмекерів і вважають, що Усику вдасться отримати перемогу в бою проти Беллью.

Так, президент Національної ліги професійного боксу України Михайло Зав'яловал заявив, що, незважаючи на те, що Беллью досяг великих успіхів у боксі, українського богатиря йому здолати не вдасться.

«Я вважаю, що він (Беллью – УНІАН) не представляє особливої небезпеки для Саші Усика. Мені здається, що перші раунди Беллью буде йти вперед, буде викидати багато ударів... У багатьох боях йому вдавалося потрапляти цими ударами, а оскільки він природжений нокаутер – боксери падали і програвали.

Але, на мій погляд, технічно настільки вищий Усик, що він дасть йому перші раунди вимахатися, а потім у своїй манері переграє, переб'є, а особливо часто буде проходити його лівий прямий. Думаю, що в сьомому, восьмому чи дев'ятому раунді бій буде зупинений – Сашко Усик виграє технічним нокаутом», - прогнозує Зав'яловал.

Тоні Беллью та Олександр Усик / фото BoxingScene

Промоутер Усика Олександр Карасюк заявив, що бій з Беллью не буде простим для українського спортсмена.

«Експерти вважають, що у Беллью немає шансів на перемогу, але він не раз доводив, що бути аутсайдером не означає бути переможеним. Цей бій не стане прогулянкою для Усика. Бій з Усиком стане головним у кар'єрі Беллью, йому нема чого втрачати, і це робить його вкрай небезпечним», - сказав Карасюк.

При цьому колишній чемпіон світу в другій середній вазі, а нині експерт авторитетного інтернет-порталу Sky Sports Карл Фроч вважає, що британець може і зовсім нокаутувати Усика. Колишній боксер вірить у те, що екс-чемпіон WBC знаходиться на піку своїх фізичних можливостей завдяки тренувальному табору, проведеному під керівництвом тренера Девіда Коудвэла. За словами Фроча, секретною зброєю його співвітчизника в цьому бою може стати лівий хук.

«Якщо Беллью проб'є лівий хук, Усик точно опиниться в нокауті. Я точно це знаю, Тоні дуже сильний ударник», - цитує Форча X Sport.

Коли й де дивитися матч Усик-Беллью

Супер-поєдинок Усика з Беллью транслюватиме в прямому ефірі телеканал Інтер. Приблизний час початку бою - 00.00 за Києвом.

Також бій можна буде побачити в мережі кінотеатрів MULTIPLEX. В кінотеатрах перед прямою трансляцією поєдинку глядачі зможуть насолодитися фільмом «Абсолютний чемпіон» - це фільм-біографія про шлях до чемпіонства Олександра Усика. Початок сеансів (з урахуванням фільму) - о 23.00.

УНІАН також проведе текстову трансляцію бою Усик - Беллью.

Раніше УНІАН давав список кінотеатрів, в яких можна буде подивитися бій.

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Новина в сюжеті: Бій Усик - Беллью
Теги: #Олександр Усик#Тоні Беллью