На поєдинку Усик – Беллью очікується 2 тисячі українських вболівальників

Українець не залишиться без підтримки в Манчестері.

Поєдинок Олександр Усик – Тоні Беллью відвідають близько 2000 українських вболівальників.

Арена, на якій відбудеться бій, вміщує 21 000 глядачів і буде заповнена під зав'язку, повідомляє Sport.ua.

Раніше, в п'ятницю відбулася церемонія зважування боксерів, де Усик виявився трохи легше Беллью.

Як повідомляв УНІАН, бій за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі відбудеться 10 листопада в Манчестері на стадіоні «Manchester Arena». На кону будуть стояти всі титули Олександра Усика – чемпіонські пояса за версіями WBC, IBF, WBO та журналу The Ring.