На поєдинку Усик – Беллью очікується 2 тисячі українських вболівальників
18:16, 09 листопада 2018Бокс
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Українець не залишиться без підтримки в Манчестері.
Усик може розраховувати на підтримку українських вболівальників в Манчестері / К2
Поєдинок Олександр Усик – Тоні Беллью відвідають близько 2000 українських вболівальників.
Арена, на якій відбудеться бій, вміщує 21 000 глядачів і буде заповнена під зав'язку, повідомляє Sport.ua.
Раніше, в п'ятницю відбулася церемонія зважування боксерів, де Усик виявився трохи легше Беллью.
Як повідомляв УНІАН, бій за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі відбудеться 10 листопада в Манчестері на стадіоні «Manchester Arena». На кону будуть стояти всі титули Олександра Усика – чемпіонські пояса за версіями WBC, IBF, WBO та журналу The Ring.
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