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На поєдинку Усик – Беллью очікується 2 тисячі українських вболівальників

18:16, 09 листопада 2018
Бокс
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Усик може розраховувати на підтримку українських вболівальників в Манчестері / К2

Арена, на якій відбудеться бій, вміщує 21 000 глядачів і буде заповнена під зав'язку, повідомляє Sport.ua.

Раніше, в п'ятницю відбулася церемонія зважування боксерів, де Усик виявився трохи легше Беллью.

Як повідомляв УНІАН, бій за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі відбудеться 10 листопада в Манчестері на стадіоні «Manchester Arena». На кону будуть стояти всі титули Олександра Усика – чемпіонські пояса за версіями WBC, IBF, WBO та журналу The Ring.

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Новина в сюжеті: Бій Усик - Беллью
Теги: #Усик#Усик проти Белью#Тоні Беллью