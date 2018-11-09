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Усик виявився легшим за Беллью на офіційному зважуванні за добу до бою

17:11, 09 листопада 2018
Бокс
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Усик виявився легше британського боксера за добу до бою / К2

За його підсумками наш боксер показав на вагах 89,811 кг, а його опонент – 90,265 кг., повідомляє iSport.

Таким чином, британець виявився трохи важчим.

Як повідомляв УНІАН, бій Усик-Беллью відбудеться у суботу 10 листопада в Манчестері.

Наш сайт проведе онлайн-трансляцію бою.

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Новина в сюжеті: Бій Усик - Беллью
Теги: #Олександр Усик#Усик проти Белью#Тоні Беллью