Усик виявився легшим за Беллью на офіційному зважуванні за добу до бою

Українець і британець пройшли фінальне зважування перед очним поєдинком.

Українець Олександр Усик і британець Тоні Беллью пройшли процедуру фінального зважування за день до очного поєдинку.

За його підсумками наш боксер показав на вагах 89,811 кг, а його опонент – 90,265 кг., повідомляє iSport.

Таким чином, британець виявився трохи важчим.

Як повідомляв УНІАН, бій Усик-Беллью відбудеться у суботу 10 листопада в Манчестері.

Наш сайт проведе онлайн-трансляцію бою.