Усик виявився легшим за Беллью на офіційному зважуванні за добу до бою
17:11, 09 листопада 2018Бокс
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Українець і британець пройшли фінальне зважування перед очним поєдинком.
Усик виявився легше британського боксера за добу до бою / К2
Українець Олександр Усик і британець Тоні Беллью пройшли процедуру фінального зважування за день до очного поєдинку.
За його підсумками наш боксер показав на вагах 89,811 кг, а його опонент – 90,265 кг., повідомляє iSport.
Таким чином, британець виявився трохи важчим.
Як повідомляв УНІАН, бій Усик-Беллью відбудеться у суботу 10 листопада в Манчестері.
Наш сайт проведе онлайн-трансляцію бою.
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