Бій за титул абсолютного чемпіона світу Усик-Беллью: де дивитися

В ніч з суботи на неділю відбудеться поєдинок українського і британського важковаговиків в Манчестері.

У суботу в Манчестер пройде бій за звання чемпіона світу з боксу у важкій вазі між абсолютним чемпіоном світу українцем Олександром Усіком і британцем Тоні Беллью.

На кону будуть стояти всі основні титули чемпіона світу, які належать українському боксерові.

Поєдинок покаже у прямому ефірі телеканал Інтер. Приблизний час початку бою - 00.00 за Києвом.

Також бій можна буде побачити в мережі кінотеатрів MULTIPLEX. В кінотеатрах перед прямою трансляцією поєдинку глядачі зможуть насолодитися фільмом "Абсолютний чемпіон"- це фільм-біографія про шлях до чемпіонства Олександра Усика.

Початок сеансів (з урахуванням фільму) - о 23.00.

Кінотеатри, які будуть транслювати фільм і сам бій, розташовані в ряді великих міст України:

Київ:

Multiplex в ТРЦ Атмосфера(Столичне шосе, 103),

Multiplex в ТРЦ Lavina Mall (вул. Берковецька, 6Д),

Multiplex в ТРЦ Проспект (вул. Гната Хоткевича, 1В),

Multiplex в ТРЦ SkyMall (пр. Генерала Ватутіна, 2Т),

Дніпро:

Multiplex в ТРЦ Dafi (бульвар Зоряний, 1А),

Multiplex в ТРЦ Караван (вул. Нижньодніпровська, 17),

Житомир: Multiplex в ТРЦ Глобал UA (вул. Київська, 77),

Запоріжжя: Multiplex в ТРЦ Аврора (пр. Соборний, 83/85),

Кривий Ріг: Multiplex в ТРЦ Union (вулиця Героїв АТО, 30г),

Львів: Multiplex в ТРЦ Victoria Gardens (вул. Кульпарківська, 226 А),

Маріуполь: Multiplex в ТРЦ ПортCity (Запорізьке шосе, 2),

Миколаїв: Multiplex в ТРЦ City Center (пр. Центральний, 98),

Полтава: Multiplex в ТРЦ Екватор (вул. Ковпака, 26).

Харків: Multiplex в ТРЦ Dafi (вул. Героїв Праці, 9),

Херсон: Multiplex в ТРЦ Фабрика (вул. Залаегерсег, 18),

Хмельницький: Multiplex в ТРЦ Оазис ( вул. Степана Бандери, 2А),

Чернігів: Multiplex в ТРЦ Hollywood (вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 1В).

УНІАН також проведе текстову трансляцію бою Усик - Беллью.