Бій за титул абсолютного чемпіона світу Усик-Беллью: де дивитися
У суботу в Манчестер пройде бій за звання чемпіона світу з боксу у важкій вазі між абсолютним чемпіоном світу українцем Олександром Усіком і британцем Тоні Беллью.
На кону будуть стояти всі основні титули чемпіона світу, які належать українському боксерові.
Поєдинок покаже у прямому ефірі телеканал Інтер. Приблизний час початку бою - 00.00 за Києвом.
Також бій можна буде побачити в мережі кінотеатрів MULTIPLEX. В кінотеатрах перед прямою трансляцією поєдинку глядачі зможуть насолодитися фільмом "Абсолютний чемпіон"- це фільм-біографія про шлях до чемпіонства Олександра Усика.
Початок сеансів (з урахуванням фільму) - о 23.00.
Кінотеатри, які будуть транслювати фільм і сам бій, розташовані в ряді великих міст України:
Київ:
Multiplex в ТРЦ Атмосфера(Столичне шосе, 103),
Multiplex в ТРЦ Lavina Mall (вул. Берковецька, 6Д),
Multiplex в ТРЦ Проспект (вул. Гната Хоткевича, 1В),
Multiplex в ТРЦ SkyMall (пр. Генерала Ватутіна, 2Т),
Дніпро:
Multiplex в ТРЦ Dafi (бульвар Зоряний, 1А),
Multiplex в ТРЦ Караван (вул. Нижньодніпровська, 17),
Житомир: Multiplex в ТРЦ Глобал UA (вул. Київська, 77),
Запоріжжя: Multiplex в ТРЦ Аврора (пр. Соборний, 83/85),
Кривий Ріг: Multiplex в ТРЦ Union (вулиця Героїв АТО, 30г),
Львів: Multiplex в ТРЦ Victoria Gardens (вул. Кульпарківська, 226 А),
Маріуполь: Multiplex в ТРЦ ПортCity (Запорізьке шосе, 2),
Миколаїв: Multiplex в ТРЦ City Center (пр. Центральний, 98),
Полтава: Multiplex в ТРЦ Екватор (вул. Ковпака, 26).
Харків: Multiplex в ТРЦ Dafi (вул. Героїв Праці, 9),
Херсон: Multiplex в ТРЦ Фабрика (вул. Залаегерсег, 18),
Хмельницький: Multiplex в ТРЦ Оазис ( вул. Степана Бандери, 2А),
Чернігів: Multiplex в ТРЦ Hollywood (вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 1В).
УНІАН також проведе текстову трансляцію бою Усик - Беллью.