Василь Ломаченко відвідає бій Усик-Беллью в Манчестері

Чемпіон світу в легкій ваговій категорії за версією WBA і кум Усика буде присутній на бою важковаговиків.

Василь Ломаченко підтримає свого кума Олександра Усика в Манчестері під час бою з Тоні Беллью.

Ломаченко та Усик намагаються не пропускати поєдинки один одного, повідомляє Sport.ua.

Раніше Ломаченко супроводжував Усика в Манчестері на офіційній прес-конференції, присвяченій майбутньому бою. У Манчестері боксери також зустрілися з гравцем «МанСіті» і збірної України з футболу Олександром Зінченком.

Відзначимо, що батько Василя Ломаченка - Анатолій - тренував Усика перед поєдинком з росіянином Муратом Гассіевим в рамках фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії, коли українець виграв і став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.

Поєдинок Олександр Усик – Тоні Беллью відбудеться в суботу, 10 листопада в Манчестері на «Манчестер Арена». На кону будуть стояти всі титули чемпіона світу у важкій вазі, які зараз належать Усику.