Президент ліги профібокса України Зав'ялов: Усик дасть Беллью вимахатися, а потім переграє

Михайло Зав'ялов вважає, що Усик достроково переможе Тоні Беллью.

Президент Національної ліги професійного боксу України Михайло Завьяловал дав прогноз щодо переможця і ходу бою Усик – Беллью.

"Беллью – непростий суперник. До боксу він займався кікбоксингом, де провів 104 поєдинки, з яких виграв 100. У професійному боксі він боксував за титул чемпіона світу в напівважкій вазі, а потім перейшов у перший важкий, де домігся великих успіхів – став чемпіоном світу. Потім він перейшов в суперважку вагу, де двічі виграв у Девіда Хея, - дав прогноз Зав'ялов в інтерв'ю boxingnews.com.ua.

Беллью володіє нокаутуючим ударом, він кострубатий боксер, і він зробить все можливе, щоб виграти і стати абсолютним чемпіоном.

Але, тим не менш, я вважаю, що він не представляє особливої небезпеки для Сашка Усика. Мені здається, що перші раунди Беллью буде йти вперед, буде викидати багато ударів... У багатьох боях йому вдавалося потрапляти цими ударами, а оскільки він природжений нокаутер – боксери падали і програвали.

Але, на мій погляд, технічно настільки вище Усик, що він дасть йому перші раунди вимахатися, а потім у своїй манері переграє, переб'є, а особливо часто буде проходити його лівий прямий. Думаю, що в сьомому, восьмому чи дев'ятому раунді бій буде зупинений – Сашко Усик виграє технічним нокаутом. Ось такий мій прогноз, але, як кажуть, в боксі не можна ні на секунду відвертатися, оскільки пропустиш все найцікавіше. В боксі все може вирішити один удар, особливо у важких вагових категоріях. Тому Усику потрібно бути гранично уважним і сконцентрованим, а інтелекту, швидкості і техніки Сашкові не займати.

Я вірю в перемогу Усика, причому в яскраву перемогу. А перемагати йому потрібна яскрава, щоб завоювати симпатії глядачів – адже центр світового боксу зараз перемістився у Великобританію, і головною метою Усика є бій з Ентоні Джошуа".

Раніше Усик заявив, що Беллью - найсильніший суперник у його кар'єрі.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Усик проведе захист титулів в бою проти Тоні Беллью 10 листопада в Манчестері.