Усик та Белью провели відкрите тренування (фото)

Бій Усика та Белью відбудеться вже найближчої суботи.

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик та його суперник Тоні Белью продемонстрували свою фізичну форму напередодні поєдинку, де на кону будуть стояти титули WBC, WBO, WBA, IBF та пояс журналу The Ring, що належать Олександру.

Медіа-захід відбувся в Національному музеї футболу у Манчестері на очах багаточисленних фанатів та представників ЗМІ.

Сьогодні боксери проведуть фінальну прес-конференцію перед боєм.

Як повідомляв УНІАН, бій Усик - Белью відбудеться в суботу, 10 листопада, в Манчестері.