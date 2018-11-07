Визначилися час і місце наступних поєдинків Берінчика та Малиновського

Денис Берінчик та Олег Малиновський проведуть наступні бої 22 грудня.

Чемпіон Європи з боксу в напівлегкій вазі Олег Малиновський і володар поясу WBO Oriental у легкій вазі Денис Берінчик повернуться на ринг 22 грудня.

Про це повідомляє Luckypunchnet.

Поєдинки пройдуть в рамках вечора боксу на арені «Термінал» у Броварах.

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Суперники цих боксерів та інші учасники шоу поки невідомі.

З 15 жовтня Берінчик приступив до тренувань і вже в грудні проведе добровільний захист поясу WBO Oriental.

При цьому ще в серпні у боксера була травма, через яку йому довелося утриматися від інтенсивних навантажень. Зазначимо, що в цей же час боксер брав участь у танцювальному телешоу "Танці з зірками".

Останній бій Малиновського, який відбувся в червні цього року, закінчився перемогою українця над колумбійцем Уоллінгтоном Оробіо.