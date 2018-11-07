Ломаченко на тлі неймовірних пейзажів готується до першого в кар'єрі об'єднавчого бою (фото)
16:31, 07 листопада 2018Бокс
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8 грудня українець зустрінеться з Хосе Педрасою.
Instagram Василя Ломаченка
Чемпіон світу WBA у легкій вазі Василь Ломаченко продовжує підготовку до бою проти володаря титулу WBO Хосе Педраси.
На своїй сторінці вInstagram український чемпіон показав, як проводить тренування на пляжі.
Бій Ломаченко - Педраса відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку. Це буде перший в кар'єрі об'єднавчий поєдинок українця. На кону стоятимуть пояси WBA і WBO в легкій вазі.
Нагадаємо, Хосе Педраса також показав свою підготовку до бою проти Ломаченка (відео).
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