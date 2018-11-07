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Ломаченко на тлі неймовірних пейзажів готується до першого в кар'єрі об'єднавчого бою (фото)

16:31, 07 листопада 2018
Бокс
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Instagram Василя Ломаченка

На своїй сторінці вInstagram український чемпіон показав, як проводить тренування на пляжі.

Бій Ломаченко - Педраса відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку. Це буде перший в кар'єрі об'єднавчий поєдинок українця. На кону стоятимуть пояси WBA і WBO в легкій вазі.

Нагадаємо, Хосе Педраса також показав свою підготовку до бою проти Ломаченка (відео).

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Теги: #Василь Ломаченко