Ломаченко на тлі неймовірних пейзажів готується до першого в кар'єрі об'єднавчого бою (фото)

8 грудня українець зустрінеться з Хосе Педрасою.

Чемпіон світу WBA у легкій вазі Василь Ломаченко продовжує підготовку до бою проти володаря титулу WBO Хосе Педраси.

На своїй сторінці вInstagram український чемпіон показав, як проводить тренування на пляжі.

Бій Ломаченко - Педраса відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку. Це буде перший в кар'єрі об'єднавчий поєдинок українця. На кону стоятимуть пояси WBA і WBO в легкій вазі.

Нагадаємо, Хосе Педраса також показав свою підготовку до бою проти Ломаченка (відео).