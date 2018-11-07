Кличко: бій з Джошуа показав, що моя помилка була в одержимості

Українець знову згадав свій останній поєдинок на професійному рингу.

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі з боксу українець Володимир Кличко розповів про уроки, які він виніс з поразки від британця Ентоні Джошуа:

«Я багато про себе дізнався в цьому програному поєдинку. Я був дійсно одержимий метою повернути поясу назад у свої руки. Мені не вдалося цього зробити, але я переміг, програвши цей бій.

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Я виграв безліч боїв і титулів, об'єднував титули, але ніколи не стикався з тим, що глядачі і фани приймуть мене переможеним. Це була чудова ніч, вболівальники були в захваті, Ентоні і я - теж. Я не переміг, це був хороший урок для мене. Хороший урок, щоб дізнатися, що помилка була в одержимості», - заявив Володимир Кличко в інтерв'ю FAIR GAME.

Нагадаємо, Кличко-молодший програв у квітні 2018 року на лондонському "Уемблі" британцеві Ентоні Джошуа і незабаром після цього заявив про закінчення спортивної кар'єри.