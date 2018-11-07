10 листопада відбудеться прем'єра фільму про Усика "Абсолютний чемпіон"

Фільм можна буде побачити в українських кінотеатрах.

10 листопада перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі між Олександром Усиком і британцем Тоні Белью в кінотеатрах України відбудеться прем'єра фільму про українця «Абсолютний чемпіон».

Трейлер документального фільму:

Бій, на кону якого будуть стояти пояси українця за версіями WBC, IBF, WBO і The Ring, розсудить Террі О'коннор з Великобританії.

Поєдинок відбудеться 10 листопада в Манчестері на стадіоні «Manchester Arena». Стадіон вміщує 21 тисячу глядачів.