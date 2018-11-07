Усик: ненавиджу, коли люди називають мене зіркою, я вважаю своє життя життям ченця

Український чемпіон заявив, що підтримка британських уболівальників Тоні Белью не сильно його турбує.

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик розповів про підготовку до бою з британцем Тоні Белью.

«Ненавиджу, коли люди називають мене зіркою, тому що я не вважаю себе зіркою. Якщо ви хочете бути чудовим в тому, що робите, вам дійсно потрібно обмежувати себе, тому я вважаю своє життя життям ченця. Якщо ви посадите людину у підвал, тоді є велика ймовірність, що вона вийде з цього підвалу в якості чемпіона.

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Під час моєї кар'єри всі мої найважливіші перемоги були на територіях супротивника, тому підтримка британських уболівальників Тоні Белью не сильно мене турбує. Я також розумію, що британські уболівальники цінують бокс, і вони в першу чергу будуть вболівати за прекрасний бокс», – сказав Усик, якого цитує Sky Sports.

Бій, на кону якого будуть стояти пояси українця за версіями WBC, IBF, WBO і The Ring, розсудить Террі О'Коннор з Великобританії.

Поєдинок відбудеться 10 листопада в Манчестері на стадіоні «Manchester Arena». Стадіон вміщує 21 тисячу глядачів.