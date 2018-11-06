Усик в Манчестері: Мені б в душик та поїсти, а про Беллью подумаю у суботу ввечері

Спортсмен зазначив, що провів відмінну підготовку і повністю готовий до суботнього бою.

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі (до 90,7 кг) українець Олександр Усик (15-0, 11 КО) прибув в Манчестер, де в суботу ввечері відбудеться захист титулів проти екс-чемпіона світу з Британії Тоні Беллью (30-2-1, 20 КО).

Телеканал Sky Sports взяв у Олександра флеш-інтерв'ю по прибуттю в Англію, повідомляє SportOnline.

- Я на даний момент про Тоні Беллью не думаю. Я ось зараз приїхав... Мені б розміститися, в душик та поїсти. А думати про Тоні Белью я буду в суботу ввечері, - почав Усик бесіду.

- Мій табір був хороший. Вся підготовка пройшла добре. Я чудово почуваюся. Я відчуваю себе здоровим і впевненим.Дай бог, щоб це був найкращий виступ в кар'єрі, щоб це був найкращий вечір у моїй кар'єрі на даний момент, - додав український чемпіон світу.

- Це буде новий щабель. Я б не сказав, що це буде більше ніж фінал Суперсерії, але ця сходинка буде в Британії. Я хотів це зробити. Ми в суботу все побачимо. Я не люблю багато розмовляти, бо той, хто багато говорить — мало робить. Я буду мало розмовляти і постараюся робити більше.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на неділю в Манчестері відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у важкій вазі, в якому українець Олександр Усик буде відстоювати свої титули в поєдинку проти Тоні Белью з Великобританії.