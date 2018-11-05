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Усик прибув до Великобританії на бій з Белью

17:42, 05 листопада 2018
Бокс
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Facebook Олександра Усика

Про це повідомляється на фан-сторінці Усика в Facebook.

Нагадаємо, що бій, на кону якого стоятимуть пояси українця за версіями WBC, IBF, WBO і The Ring, рассудить Террі О’Коннор з Великобританії.

Поєдинок відбудеться 10 листопада у Манчестері на стадіоні «Manchester Arena». Стадіон вміщує 21 тисячу глядачів. На даний момент вдалося реалізувати 20 тисяч квитків.

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Теги: #бій Усик - Белью