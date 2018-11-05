Усик прибув до Великобританії на бій з Белью
17:42, 05 листопада 2018Бокс
326 0
Поєдинок, в якому Усик буде захищати звання абсолютного чемпіона світу, відбудеться 10 листопада в Манчестері.
Facebook Олександра Усика
Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі українець Олександр Усик прилетів у Великобританію на поєдинок з британцем Тоні Белью.
Про це повідомляється на фан-сторінці Усика в Facebook.
Нагадаємо, що бій, на кону якого стоятимуть пояси українця за версіями WBC, IBF, WBO і The Ring, рассудить Террі О’Коннор з Великобританії.
Поєдинок відбудеться 10 листопада у Манчестері на стадіоні «Manchester Arena». Стадіон вміщує 21 тисячу глядачів. На даний момент вдалося реалізувати 20 тисяч квитків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter