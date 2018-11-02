Поєдинок Усик - Белью в Манчестері відвідають понад 600 українців

Основна частина українських фанів - представники діаспори у Великобританії.

Бій між абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі українцем Олександром Усиком і колишнім чемпіоном світу британцем Тоні Белью відвідають понад 600 українців.

Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

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Основна частина українських фанів - представники діаспори у Великобританії. З Лондона до Манчестера, де відбудеться поєдинок, 10 листопада вирушать близько 350 вболівальників українця. Також заброньовані два автобуси за маршрутом Лондон – Манчестер – Лондон. Крім того, понад 150 українців прибудуть у Великобританію з України.

Також у Манчестер приїдуть українці з Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії, Франції, Голландії, Німеччині, Чехії, Польщі та інших країн Європи.

Нагадаємо, на бій Усик – Белью продано більше 20 тисяч квитків, арена вміщує 21 тисячу глядачів.