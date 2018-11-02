В Україні створили першу в світі жіночу лігу боксу

Українська команда жіночої ліги боксу проведе перший матч 19 грудня у київському Палаці спорту.

У Києві презентували першу в світі жіночу лігу боксу. В рамках ліги українська команда U. Lions буде проводити поєдинки з представницями інших країн.

Як повідомляє "Трибуна", президентом ліги жіночого боксу і головним тренером команди U. Lions став Володимир Богатиренко, віце-президентом проекту і генеральним менеджером команди – Мирослава Пеганова, капітан команди U. Lions – Іванна Крупеня.

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Загалом до складу U. Lions увійшли 9 українських боксерок: Ганна Охота, Тетяна Коб, Іванна Крупеня, Сніжана Холодкова, Катерина Рогова, Ганна Охрей, Ганна Лисенко, Марія Боруца, Тетяна Шевченко.

Перший матч відбудеться 19 грудня в Києві у Палаці Спорту проти команди Польщі.

Планується проведення ще трьох матчевих зустрічей з командами різних країн в 2019 році.

Проект розраховують вивести на міжнародний рівень в 2020 році.

Як повідомляв УНІАН, Володимир Кличко і Василь Ломаченко увійшли до числа найкращих боксерів ХХІ століття.