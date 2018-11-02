Український боксер проведе бій в андеркарті поєдинку Усик - Белью

У разі перемоги в Манчестері Дмитро Митрофанов підпише контракт з компанією K2 Promotions.

Український боксер Дмитро Митрофанов проведе свій наступний поєдинок в андеркарті бою Олександр Усик – Тоні Белью, який відбудеться в Манчестері 10 листопада.

Про це повідомляє прес-служба компанії K2 Promotions.

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На професійній арені Митрофанов провів до цього два бої і в обох здобув перемогу, в тому числі один раз нокаутом. Суперником 28-річного українця 10 листопада стане голландець Джино Кантерс (5 перемог і 2 поразки на профі-ринзі). У разі перемоги в Манчестері Митрофанов підпише контракт з компанією K2 Promotions.

Зазначимо, що менеджером Митрофанова є Егіс Клімас, який також веде справи Василя Ломаченка, Олександра Усика, Олександра Гвоздика та інших.

Як повідомляв УНІАН, на поєдинок Усик - Белью продано більше 20 тисяч квитків.