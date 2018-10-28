Українець Дерев'янченко програв бій за пояс чемпіона світу Джейкобсу рішенням суддів

Один суддя віддав перевагу в рівному бою українцю, проте двоє інших були на боці американця.

Український боксер Сергій Дерев'янченко не зумів завоювати титул чемпіона світу за версією IBF в середній вазі в поєдинку проти американця Деніела Джейкобса.

Про це повідомляє HBO Boxing.

Бій відбувся в Нью-Йорку на малій арені Madison Square Garden і тривав усі відведені 12 раундів. Поєдинок проходив з перемінним успіхом. У першому раунді Джейкобс змусив українця торкнутися настилу рингу рукою – суддя відрахував нокдаун.

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У другому раунді Дерев'янченко спробував перехопити ініціативу – і добре дістав Джейкобса комбінацією з трьох ударів. Українець періодично діставав суперника і надалі, але Джейкобс вміло працював у захисті на дальній дистанції.

В результаті поєдинок пройшов всю дистанцію, і переможець визначився за очками суддів. Двоє суддів віддали перемогу американцю (115:112), а один – Дерев'янченку (114:113).

Джейкобс завоював вакантний пояс IBF у середній вазі.

Це перша поразка українця Сергія Дерев'янченка на професійному рингу.