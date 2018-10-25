Чемпіон світу WBO Педраса: Ломаченко ніколи раніше не бився з таким бійцем як я

Хосе Педраса впевнений, що створить проблеми українцю в очному об'єднавчому бою за чемпіонські титули.

Чемпіон світу в середній вазі за версією WBO Хосе Педраса продовжує наполягати на тому, що з таким бійцем як він Ломаченко раніше в рингу не зустрічався.

"Якщо говорити про техніку, то Ломаченко ніколи раніше не бився з таким бійцем як я. Оскільки бій відбудеться в Нью-Йорку, у мене буде величезна армія уболівальників. В залі буде повно співвітчизників-пуерториканців", - наводить слова Педраси Isport.

"Чекайте від мене ще більше сфокусованого бою. Ще більш розумного Педрасу. У цей вечір я покажу все, на що здатний", – запевняє суперник українця.

Як повідомляв УНІАН, бій Ломаченко – Педраса відбудеться 8 грудня.

Раніше Ломаченко провів відкрите тренування і заявив, що легка вага – не ідеальна категорія для нього, але він тут має намір затриматися.