Українець Дерев'янченко проведе бій за пояс чемпіона світу з американцем Джейкобсом у Нью-Йорку (відео)

На кону поєдинку, який пройде в неділю в Madison Square Garden у Нью-Йорку, – вакантний титул чемпіона світу за версією IBF в середній вазі.

У неділю, 28 жовтня, о 06:25 за київським часом глядачі побачать пряму трансляцію із США поєдинку між непереможеним українським боксером Сергієм Дерев'янченком і американцем Даніелем Джейкобсом.

Про це повідомляє прес-служба телеканалу "Інтер".

На кону бою, який пройде на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку, – вакантний титул чемпіона світу за версією IBF в середній вазі. Зазначимо, що за бій з Джейкобсом Дерев'янченко отримає найбільший гонорар в кар'єрі.

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Українець здобув перемогу у всіх 12 поєдинках у професійній кар'єрі, 10 з них закінчилися нокаутом. Його суперник – Даніель Джейкобс – провів 36 боїв, зазнавши 2 поразки.

Цікаво, що у боксерів – спільні наставники. Після переїзду Дерев'янченка в США його тренерами стали Андре Розьє і Гері Старк, які також тренують Джейкобса. Боксери довгий час ділили один зал, провели понад 300 спільних раундів спарингів.

Напередодні Сергій Дерев'янченко провів відкрите тренування під керівництвом тренера Гері Старка.

Відеоогляд тренування від HitFirstBoxing: